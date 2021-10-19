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В Магаданской области из-за ковида продлили режим повышенной готовности

Он будет действовать до 15 декабря

ТАСС, 19 октября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой продлил режим повышенной готовности до 15 декабря, сообщили во вторник в правительстве региона.

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Режим, введенный в регионе 18 марта 2020 года, предполагает, в частности, соблюдение самоизоляции. Его действие истекает 31 октября.

"Режим повышенной готовности продлен до 15 декабря", - сказали в правительстве.

Помимо этого, глава региона до конца года продлил для жителей старше 60 лет выплаты в размере 1 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в области зарегистрировано более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 272 пациента умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Дефицита вакцины нет.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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