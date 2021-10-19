Мэр Новосибирска: соглашение с ЧОПом, охранявшим мемориал Славы, нужно расторгнуть

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во вторник в ходе аппаратного совещания с главами районов заявил, что соглашение с частным охранным предприятием, охранявшим мемориал Славы, где в выходные развлекались дети, необходимо расторгнуть.

В минувшую субботу в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа детей развлекалась на мемориале Славы, где расположена чаша с Вечным огнем. Один из них бросал в огонь мусор, другой курил, третий лежал на краю чаши. Полиция и СК сообщили, что проведут проверку.

"Поручение - провести подробное расследование, почему не сработал службы безопасности. Почему частное охранное предприятие узнает эту информацию от нас, а мы - из СМИ. Где наши видеокамеры? Прошу расписать эти поручения, сроки поставить максимально сжатые, недели хватит на все разбирательства. Считаю, что с ЧОПом соглашения нужно расторгать департаменту и предъявлять требования к их профессионализму", - сказал Локоть.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп в свою очередь отметил, что в школе, где учатся дети, проходит внеочередная комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, 20 октября пройдет городская комиссия, где руководителям образовательных организаций поручат обсудить данный вопрос со всеми учениками.

Монумент Славы - памятник сибирякам - участникам Великой Отечественной войны, установленный в Ленинском районе Новосибирска в 1967 году. Мемориальный комплекс имеет статус объекта культурного наследия, он состоит из символического памятника скорбящей женщины-матери, Вечного огня и пяти мощных десятиметровых пилонов, на которых выгравированы сцены, отображающие отдельные этапы Великой Отечественной войны.