Число волонтеров в КБР выросло в 1,5 раза за три года благодаря стандарту поддержки АСИ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Число волонтеров в Кабардино-Балкарии выросло в 1,5 раза - до 27 тыс. человек - за три года благодаря практике "Стандарт поддержки волонтерства", представленной на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Смартека" и реализуемой в республике. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора АСИ Анвар Гаджиев.

"Так, если по результатам 2018 года было вовлечено порядка 18 тыс. человек, то за три года их число увеличилось в 1,5 раза", - сказал он.

По словам советника гендиректора АСИ, одним из удачных кейсов развития добровольчества в Кабардино-Балкарии является функционирование и рост направления "серебряные" волонтеры. Гаджиев пояснил, что волонтеры региона также являются членами Совета при главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества.

Проект "Стандарт поддержки волонтерства" предполагает создание новой или развитие действующей инфраструктуры взаимодействия власти с волонтерами и добровольческими центрами и направлен на рост числа волонтеров и благополучателей. В настоящее время практика запущена в работу в 20 регионах России, в том числе в Чеченской Республике, Бурятии, Алтайском крае.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей. В отборе могут принимать участие практики, уже доказавшие свою эффективность. Все претенденты пройдут экспертизу, и 15 ноября 2021 будут объявлены победители, практики которых будут поддержаны для тиражирования в регионы. Платформа "Смартека" разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ).