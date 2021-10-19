Дорогу до рыболовецкого поселка на юге Камчатки закрыли из-за шторма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Дорогу до рыболовецкого поселка Октябрьский на юге Камчатки закрыли из-за переливов песчаной косы морской водой до утра среды, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Участок дороги до данного населенного пункта закрыт до 09:00 по местному времени 20 октября. Как только закончится шторм и будет получено соответствующее разрешение Росрыболовства, будут произведены ремонтные работы на данной автодороге, как в рамках текущего содержания, так и в рамках заключаемых контрактов" - говорится в сообщении.

По сообщению местных властей, поселок обеспечен продуктами.

Охотоморский циклон подошел к берегам Камчатки вечером в воскресенье - он принес на полуостров мокрый снег с дождем, ветер и волнение моря до 9 м. В настоящий момент циклон сместился на север полуострова, в краевой столице Камчатки без осадков, ветер около 7 м/с. Перебоев в работе общественного транспорта не наблюдается.

Октябрьский - рыболовецкий поселок в Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатки. В нем проживает около 1,5 тыс. человек.