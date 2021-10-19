Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 79 тыс. с начала пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 231 человека, превысив с начала пандемии показатель в 79 тыс. заразившихся, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

С 7 сентября, когда зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 60%. С 11 октября в Югре ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября - во всех населенных пунктах.

"79 109 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 19 октября. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 231 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете Югры", - говорится в сообщении.

За время пандемии 74 615 пациентов в регионе выздоровели, 1 214 умерли.