Розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию в Москве начнется 27 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Розыгрыши десяти квартир среди москвичей, сделавших прививку от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, начнут проводить с 27 октября в течение пяти недель. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть одну из 10 однокомнатных квартир. Акция "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стала продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата. <…> Розыгрыши начнутся 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru. Каждую неделю будут разыгрываться по две квартиры", - говорится в сообщении.

Принять участие в розыгрышах могут совершеннолетние граждане России с московским полисом ОМС, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдут повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. Также в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в розыгрыше.

Первый розыгрыш пройдет среди прошедших вакцинацию с 18 по 24 октября. Последний розыгрыш состоится 24 ноября.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно бесплатно по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах. Прививки делают и в частных клиниках, которые работают по соглашениям с департаментом здравоохранения Москвы.