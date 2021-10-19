Турпоток на Кубани в межсезонье вырос на четверть за пять лет

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Краснодарский край в межсезонье вырос более чем на 25% за последние пять лет, в этом году средняя загрузка прогнозируется на уровне 62%, сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

"За последние пять лет турпоток в период межсезонья, с октября по апрель, увеличился на 26%. Всего до 30% турпотока на курорты Краснодарского края приходится на период межсезонья. Уже сейчас глубина бронирования достигает трех месяцев, это значит, что туристы активно бронируют места в отелях и санаториях до конца года", - сказала Золотухина.

Она уточнила, что наибольшим спросом в последние годы пользуются зимние курорты Сочи, Мостовского и Апшеронского районов. Прогнозная нагрузка в межсезонье в среднем по краю составит около 62%.

О программах по увеличению потока туристов

Врио министра отметила, что период межсезонья в Краснодарском крае является наиболее благоприятным периодом для санаторных программ. По ее словам, погода в Краснодарском крае в зимний период располагает для прогулок и усиливает действие лечебного морского воздуха.

В то же время краевые власти разработали несколько программ для увеличения потока туристов в осенние и весенние месяцы. В этом году стартовала программа "Южная здравница". Санатории, которые принимают участие в проекте, предлагают оздоровительные программы продолжительностью от двух суток до трех недель со скидками от 5% до 50%.

Золотухина добавила, что для удобства туристов достигнута договоренность о запуске на период межсезонья прямых перелетов в Анапу из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. В ближайшее время министерство также проведет серию выездных презентаций для турагентств в этих городах, что позволит привлечь дополнительный турпоток в Анапу и ближайшие курортные территории.

Об обустройстве "зимних пляжей"

Кроме того, в этом году планируется продолжить проект с обустройством "зимних пляжей" - специальных зон на берегу водоемов, которые прошлой зимой пользовались популярностью у туристов. В этом году такие зоны будут организованы в каждом муниципальном образовании. "Море - это наша точка роста в любое время года. Такие локации нужны в местах притяжения туристов, вблизи круглогодичных санаториев и гостиничных комплексов", - отметила Золотухина.

В то же время руководитель министерства отметила, что наиболее популярными среди туристов в невысокий сезон остаются горные курорты Сочи. По ее словам, в период зимних каникул заполняемость отелей там приближается к 100%.

Золотухина обратила внимание, что в последние годы растет популярность и других предгорных территорий региона. Мостовской и Апшеронский районы привлекают туристов горными пейзажами и термальными источниками. Также в период межсезонья остается спрос на отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". В сентябре загрузка таких объектов, несмотря на холодную погоду, достигала 85%, а в течение года не опускается ниже 70-75%.

Врио министра добавила, что многие отдыхающие выбирают гастро- и энотуризм. В Краснодарском крае более 100 объектов сельского туризма, из них почти 30% специализируются на виноделии. "Эти направления востребованы круглый год. Винный туризм - это одно из наиболее перспективных направлений туризма на сегодня. Это особая атмосфера, особый колорит. Мы постепенно отходим от фермерского формата. Думаю, это верная стратегия, что подтверждается круглогодичным спросом на посещение винных хозяйств края", - сказала она.

О планах комплексного развития Гуамского ущелья

Говоря о будущем развитии туризма в "низкий" сезон, врио министра отметила, что основными точками притяжения в межсезонье являются крупные гостиничные комплексы с бассейнами, санатории и туристические объекты. К примеру, в Апшеронском районе для увеличения турпотока уже разработан проект туристического кластера "Курджипский".

В рамках проекта планируется комплексное развитие Гуамского ущелья - одного из популярных туробъектов регионах. Ежегодно его посещает более 100 тыс. туристов. В ущелье проходит узкоколейная железная дорога, в планах - восстановить всю протяженность полотна.

"Последнее время мы наблюдаем тенденцию, что к нам на отдых приезжают не только на Черноморское и Азовское побережья. Гости также предпочитают и активный отдых на природе. Это стало возможным благодаря альтернативным предложениям - горнолыжный, аграрный, эногастрономический туризм", - отметила врио министра, добавив, что данные направления также планируется развивать в регионе.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября 15 млн туристов приняли курорты Краснодарского края с начала года - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В регионе идет бархатный сезон.