ЗАГСы Москвы приняли около 2,5 тыс. заявлений на регистрацию брака на 2022 год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. пар подали заявления в ЗАГСы Москвы на 2022 год. Самыми популярными датами стали числа с красивым сочетанием двоек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"В Москве заявление на заключение брака можно подать не более чем за год до желаемой даты, и столичные молодожены уже активно подают заявления на следующий год. В декабре откроются даты на подачу заявления еще и на выездные площадки столицы, заявления на которые можно подать в любом отделе ЗАГС. Около 2,5 тыс. пар уже подали заявление на регистрацию брака, из них 30% молодоженов планируют пожениться в феврале. Лидером по поданным заявлениям на данный момент стало 22.02.22", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на эту дату подано более 300 заявлений, во Дворцах бракосочетания уже заняты практически все места. Cамый популярный месяц - февраль. Также следующим по количеству принятых заявлений стал июль, в этом месяце уже планируют пожениться более 450 пар, а на самую популярную дату месяца 22.07.22 подано уже более 100 заявлений. На июнь подано около 400 заявлений, в нем лидируют даты - 11.06.22 и 04.06.22.

"Открытием свадебного сезона традиционно считается праздник Красная горка, которая в 2022 году выпадает на 30 апреля. Несмотря на невысокий спрос на заключение брака в первые весенние месяцы, на Красную горку уже подано около 60 заявлений. Больше всего заявлений подали во Дворец бракосочетания №1, около 700 пар поженятся в самом известном дворце бракосочетаний в столице. Вторым по популярности стал Дворец бракосочетания №4, более 220 заявлений подали во дворец на Савеловской, а также в тройке лидеров располагается Шипиловский отдел ЗАГС, около 200 пар планируют заключить брак именно в нем", - уточнила пресс-служба.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru, а также лично в отделе ЗАГС. Пары могут просто и удобно выбрать площадку на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на том же портале.