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Пандемия COVID-19
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На Урале заняты 93% больничных коек для пациентов с коронавирусом

Всего в округе развернуты 27 тыс. коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Около 93% больничных коек для пациентов с коронавирусом в Уральском федеральном округе заняты, сообщается во вторник на сайте аппарата полпреда президента РФ в округе.

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"Все чаще фиксируются случаи среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения болезни. В федеральном округе развернуто 27 тыс. коек, 93% из них заняты", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, усугубляет ситуацию рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. "Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил", - приводятся в сообщении слова полпреда президента Владимира Якушева.

Сообщается также, что план по вакцинации 60% населения округа в среднем выполнен на 63%. За минувшую неделю в УрФО первый компонент вакцины получили 52 тыс. человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Свердловской и Челябинской областях.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская областьЧелябинская областьПандемия COVID-19
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