Прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда" начался в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе на присуждение премии "Путеводная звезда" для представителей гостиничной и туристической индустрии начался в Москве. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в туротрасли Москвы. Победитель будет определен с помощью онлайн-голосования на портале "Активный гражданин".

Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году с целью повышения туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты.