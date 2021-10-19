В Липецкой области направили 98,8 млн рублей на дополнительные выплаты медикам

ТАСС, 19 октября. Власти Липецкой области выделили 98,8 млн рублей для дополнительных выплат медикам, вакцинирующим жителей от коронавируса. Выплата за одну прививку составит 200 рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Липецкой области медицинским работникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. На указанные цели предусмотрено 98,8 млн рублей (50% от суммы выделено из федерального бюджета, а 50% предусмотрено из областного бюджета)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, деньги поступят сотрудникам медицинских организаций в ноябре, причем, выплаты будут произведены за период с конца августа. "Медработники будут получать выплаты из областного бюджета за период проведения вакцинации против коронавирусной инфекции с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Указанные выплаты будут учитывать в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись стимулирующие выплаты", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Липецкой области от COVID-19 привиты однократно 445 367 человек, двукратно - 412 165 человек. Сейчас в регионе привито от коронавируса 48,8% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 49,5 тыс. человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 57 949 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 50 592 человека, 1 867 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от COVID-19 не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. В регионе в тестовом режиме ведена система QR-кодов для прохода в заведения общественного питания.