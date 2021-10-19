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Пандемия COVID-19

В Крыму впервые с начала пандемии зафиксировали более 600 заражений коронавирусом за сутки

Всего за время пандемии в регионе заболели COVID-19 88 847 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. В Крыму выявили за сутки 604 случая заражения новым коронавирусом, сообщается во вторник на сайте министерства здравоохранения региона.

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Это максимальное количество заражений COVID-19 в Крыму с начала пандемии, антирекорды фиксируют в республике свыше двух недель подряд.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 октября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 88 847 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 1 547 человек, выздоровели 543 пациента.

С начала пандемии в Крыму выздоровели более 74 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. пациентов.

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