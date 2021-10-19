Новую ветку Таманского группового водопровода построили на Кубани

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Новую ветку группового водопровода, который подает воду в 28 населенных пунктов на Таманском полуострове, построили в Краснодарском крае. Новый участок имеет длину более 16 км, всего же планируется построить почти 60 км нового водопровода, сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Таманский водопровод подает воду почти 60 тыс. человек. Мы завершили очередной важный этап, готова ветка протяженностью 16,5 км. Сейчас рабочие проводят гидравлические испытания резервуаров чистой воды. Полностью объект переключат в существующую систему водоснабжения в течение месяца", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По его словам, всего власти планируют построить около 57 км нового водопровода, который в итоге позволит обеспечить жителей полуострова бесперебойным водоснабжением. По информации пресс-службы, общая протяженность сетей Таманского группового водопровода составляет более 660 км, из них - 205 магистральных, 19 нагорных резервуаров чистой воды. Объект подает воду в 28 населенных пунктов на Таманском полуострове.

"Новая ветка в 16,5 км в основном проходит параллельно существующей, введенной в эксплуатацию еще в 1972 году. Сети были практически полностью изношены. Из-за постоянных прорывов жители сутками оставались без воды. Власти Кубани приняли решение провести масштабную реконструкцию Таманского водопровода, а также Троицкого и Ейского", - отметили в пресс-службе.