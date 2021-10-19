Кабмин направляет почти 4 млрд рублей на выплаты ветеранам-блокадникам

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,9 млрд рублей на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается во вторник на сайте правительства.

"Эти средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей. Она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего такую поддержку получат более 75 тыс. человек. Принятое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозили людей из блокадного Ленинграда.

Ранее Мишустин попросил Минтруд "провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни, люди уже получили эти средства".

Указ о единовременной выплате по 50 тыс. рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 сентября.

Ледовая трасса через Ладожское озеро, которую ленинградцы назвали Дорогой жизни, была открыта 22 ноября 1941 года.