Нарышкин назвал отмечающего 90-летний юбилей академика Чубарьяна выдающимся историком

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал отмечающего в этом году 90-летний юбилей сопредседателя РИО, научного руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна выдающимся историком с чрезвычайно плодотворной научной деятельностью.

"Мы высоко ценим, уважаемый Александр Оганович, вас как выдающегося историка и организатора науки. Замечу, что ваша долгая и чрезвычайно плодотворная академическая деятельность дает вам как ученому определенные преимущества. Что я имею в виду. Вы ведь были свидетелем и участником очень многих значимых исторических событий, встречались с большим количеством выдающихся людей, общались с ними, да и сами вы относитесь к категории выдающихся", - сказал Нарышкин на презентации трех монографий академика.

"Я уже не говорю о том, сколь немногие сегодня могут похвастаться тем, что встречали 9 мая 1945 года на Красной площади. Вы один из них", - добавил председатель РИО. Нарышкин отметил также вклад Чубарьяна в работу Института всеобщей истории РАН, а также деятельность Ассоциации учителей истории и обществознания. "Вы создали и продолжаете руководить Ассоциацией учителей истории в школе. На мой взгляд это, пожалуй, самая активная и самая деятельная общественная организация учителей по определенному предмету - по истории. Об этой ассоциации знают все, голос ассоциации звучит очень убедительно и внушительно", - добавил он.

По мнению главы РИО, авторитет академика сфере преподавания истории в школе очень велик. "Именно под вашим научным руководством некоторое время назад шла большая и очень важная работа по созданию концепции преподавания истории в школе и созданию историко-культурного стандарта", - подчеркнул Нарышкин. Глава РИО также обратил внимание на то, что термин "международная научная дипломатия" вошел в публичный оборот во многом благодаря именно усилиям академика Чубарьяна. "Здесь мы, конечно, хорошо знаем вашу деятельность в двусторонних форматах между историками различных стран мира. Прежде всего вы много поработали с немецкими историками, отработав совместный учебник истории XX века", - отметил председатель РИО.

На мероприятии, приуроченном к 90-летию Чубарьяна, были представлены три монографии академика: "Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни", "Канун трагедии: Сталин и международный кризис" и "Европейская идея и Россия".

Среди участников мероприятия были помощник президента России Андрей Фурсенко, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Об академике

Александр Чубарьян родился 14 октября 1931 года в Москве. В 1955 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и поступил в аспирантуру Института истории Академии наук СССР.

Обладает рядом наград. Чубарьян - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021 - I степень, 2016 - II степень, 2011 - III степень, 2006 - IV степень). Также награжден орденами "Знак Почета" (1976), Почета (1999), Почетного легиона (Франция, 2005). Удостоен знака отличия "За благодеяние" (2019).

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий (2013).

Александр Чубарьян отмечен Почетной грамотой (2010) и благодарностями (1996, 2003) президента РФ.