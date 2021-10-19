ВЦИОМ: более половины родителей не состоят в родительских чатах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Больше половины жителей России, у которых есть дети, (65%) не состоят в родительских чатах, а участвующие в таких сообществах чаще обсуждают в них денежные и организационные вопросы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, читая переписку в родительских чатах, чаще их участники не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций (35%). Чуть меньше, 30% опрошенных, наоборот испытывают и положительные, и отрицательные эмоции одинаково часто. В основном положительные эмоции чтение таких чатов вызывает у 21% опрошенных и только отрицательные - у 11%.

Темами для обсуждений в этих сообществах в основном становятся денежные и организационные вопросы - на них приходится доля в 25%. Также поднимаются темы занятий и ЕГЭ (22%), мероприятий и поездок (18%), домашних заданий (15%). Кроме того, родители обсуждают вопросы дисциплины, достижения детей, подарки и поздравления, прививки, расписание, питание, взаимоотношения между детьми и другое. Более половины родителей (54%) также отметили, что в чатах время от времени возникают спорные ситуации.

Согласно презентации, представленной журналистам, результаты опроса также показали, что чаще всего для подобных чатов используются мессенджеры WhatsApp (23%), Viber (11%), "ВКонтакте" (5%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Данные приводятся на 15 октября 2021 года.