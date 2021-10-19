Башкирия подготовила семь участков для размещения карбонового полигона

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Проект карбонового полигона Башкирии предполагает размещение объекта на семи участках в четырех районах региона. Общая площадь выделенных участков превышает 550 га, сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на парламентских слушаниях "О дальнейшем совершенствовании в Республике Башкортостан научной и научно-технической деятельности" во вторник.

"У нас в Башкортостане планируется создать карбоновый полигон-ферму, в состав которого войдут семь земельных участков общей площадью 563 га на территории Нуримановского, Салаватского, Уфимского, Ишимбайского районов <...>. Это означает, что будут созданы условия для изучения углеродного баланса, а также влияния различных факторов на депонирование углерода растениями и другими экосистемами - лесами, болотами, сельхозугодьями. Оператором полигона станет наш нефтяной университет [УГНТУ]", - сообщил Сидякин.

В проекте также будут участвовать Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, крупнейшие предприятия региона. Ожидается, что федеральный бюджет профинансирует полигон в размере более 700 млн рублей, примерно такую же сумму вложат индустриальные партнеры. "Использование инструментов учета углеродного баланса, разрабатываемых в карбоновом полигоне в рамках климатического эксперимента, позволит республике подтвердить статус низкоуглеродного региона, монетизировать углеродный след и внедрить систему торговли квотами одним из первых в России и пространстве Евразийского экономического союза", - добавил Сидякин.

Согласно информации источников, в трех названных районах под полигон выделяется по два участка, один - в Нуримановском. По словам руководителя администрации, заявка республики получила предварительное согласие Минобрнауки РФ. В июле в регионе создали климатический консорциум при участии трех региональных вузов, Сколтеха, филиала РАН, Башкирской содовой компании (БСК) и ООО "Газпром нефтехим Салават" для участия в пилотном проекте по созданию карбоновых полигонов.

Карбоновые полигоны - это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатически активных газов с участием университетов и научных организаций. В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.