Систему учета и контроля особо опасных отходов введут в эксплуатацию с декабря

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) начнет работу в декабре 2021 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель проекта проектного офиса Федерального экологического оператора (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") по созданию этой информационной системы Рафаель Садаев.

"Согласно паспорту федерального проекта, ввод системы в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года. Соответственно, в декабре этого года система будет введена в промышленную эксплуатацию", - сказал Садаев.

По его словам, система ориентирована на несколько функциональных ролей. "Первая - это юридические лица и ИП - отходообразователи. Мы предполагаем, что таких будет более 40 тыс.", - сказал Садаев. Еще одна категория - это операторы по обращению с отходами I-II классов опасности, которых можно поделить на операторов по транспортированию отходов и на операторов по утилизации и обезвреживанию этих отходов. "Таких мы планируем около 6 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

С 1 марта 2022 года внесение данных во ФГИС ОПВК и заключение договоров в этой системе с ФЭО становится обязательным. Соответственно, на полную мощность по количеству пользователей система, как ожидают ее разработчики, выйдет к концу 2022 года.

К отходам I класса относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Для них характерна наиболее значительная степень вредного воздействия на окружающую среду. Они приводят к кардинальному необратимому изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует. К этому классу опасности относят полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует.

К классу II относятся высоко опасные вещества. У них высокая степень вредного воздействия на природу, они приводят к серьезному нарушению экологического баланса в окружающей среде. Восстановление экологической системы после воздействия веществ этого класса требует от 30 лет. К этому классу опасности принадлежат литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие вещества.