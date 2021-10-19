В Амурской области количество природных пожаров снизилось в 2,5 раза в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Амурской области по сравнению с 2020 годом снизилось в 2,5 раза. Площадь сгоревшей территории также сократилась вдвое, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.

"С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 217 природных пожаров на общей площади 81 935 га, что заметно ниже показателя прошлого года", - цитирует пресс-служба слова министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.

Ранее сообщалось, что добиться снижения количества лесных пожаров и их площади удалось за счет работы системы "Лесохранитель", которой охвачены девять муниципалитетов. Установленные видеокамеры позволяют на ранней стадии определить место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания. К 2022 году в регионе установят 49 таких камер.