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Суд оштрафовал "Эхо Москвы" на 480 тыс. рублей за неупоминание ФБК как иноагента

Суд признал виновным радиостанцию и главного редактора сайта Виталия Рувинского по 12 протоколам

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" и главного редактора сайта Виталия Рувинского на общую сумму 480 тыс. рублей за отказ упомянуть в передачах этого СМИ сведения о том, что ФБК, "Альянс врачей" и другие организации являются иностранными агентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным "Эхо Москвы" и Рувинского по 12 протоколам, составленным по ч. 2.1. ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ информации о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента), и назначил штраф по каждому протоколу в виде 40 тыс. рублей. Таким образом общая сумма штрафов составляет 480 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов некоторых дел об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС, причиной для привлечении "Эха Москвы" к административной ответственности стали упоминания в программе "Особое мнение" и в некоторых других передачах "Альянса врачей", ФБК и "Мемориала" без маркировки "Иностранный агент". Ранее все они были признаны таковыми по решению Минюста.

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