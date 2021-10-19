Суд Германии предъявил обвинение экс-машинистке нацистского концлагеря Штуттгоф

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Земельный суд в городе Итцехо (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) предъявил обвинение 96-летней жительнице Германии Ирмгард Ф., которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф, в соучастии в убийстве более 11 тыс. человек. Об этом сообщило агентство DPA .

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

По его информации, подозреваемая была доставлена в зал суда в инвалидной коляске.

Первое заседание по делу предполагаемой нацистской преступницы должно было состояться 30 сентября в земельном суде Итцехо, однако подозреваемая не явилась на слушание. При этом, по словам представителя судебной инстанции, за несколько дней до начала процесса она направила письмо в суд, в котором сообщала о своем нежелании присутствовать на заседании.

Впоследствии во второй половине дня 30 сентября женщина была задержана правоохранительными органами Германии, помещена в следственный изолятор в городе Любек (земля Шлезвиг-Гольштейн), но затем освобождена при соблюдении соответствующих мер безопасности.

Предполагаемая нацистская преступница работала в концлагере Штуттгоф в период с 1943 по 1945 год. Следствие по делу велось с 2016 года. Выжившие узники, которые сейчас находятся в Израиле и США, уже дали показания.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.