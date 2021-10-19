Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии с 8 ноября будут работать по QR-кодам

ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. Гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесии с 8 ноября будут заселять гостей только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо справками о медицинском отводе от прививки. Об этом сообщили журналистам во вторник в республиканском министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона.

"Заселяться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правило распространяется и на посещение заведений общественного питания, а также массовых спортивных, культурных и физкультурных мероприятий в помещениях. Также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

"Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в регионе", - отметили в министерстве.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

За последние сутки в республике выявили 67 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксирован 26 591 случай инфицирования, 23 276 жителей выздоровели, 715 умерли. В госпиталях получают лечение 973 пациента, остальные лечатся амбулаторно.