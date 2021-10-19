Попова заявила, что заболеваемость ковидом растет в 79 регионах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в настоящее время растет в 79 субъектах РФ, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Явный рост заболеваемости от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области сегодня мы видим в 79 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Только в шести регионах России ситуация с коронавирусом стабильна, сообщила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что почти 2,1 млн россиян находятся под наблюдением из-за контактов с больными ковидом. Наибольший прирост заболеваемости ковидом наблюдается сейчас среди школьников и граждан старше 60 лет.

По ее словам, принимаемые сейчас меры для борьбы с коронавирусом недостаточны. Ситуация с ковидом осложняется в регионах, где не в полной мере применяются ограничительные меры.

Случаев пневмонии из-за коронавируса по сравнению с прошлым годом стало меньше благодаря вакцинации, отметила Попова.