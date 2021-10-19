ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Музей имени известного русского писателя Льва Толстого в Железноводске (Ставропольский край) стал частью программы развития железнодорожного туризма. Для этого культурный центр разработал интерактивную театрализованную экскурсию "Курортная жизнь ХIХ века", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Музей Толстого в Железноводске вошел в программу развития железнодорожного туризма. В рамках соглашения, подписанного Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией и администрацией Железноводска, разработан первый железнодорожный туристический маршрут "Волшебный мир Пятигорья" из Ростова-на-Дону. Трехдневный тур дает возможность железнодорожным туристам, прибывающим на ретропоезде в регион Кавказских Минеральных Вод, увидеть главные достопримечательности и оценить преимущества курортного региона и курорта Железноводска. Железноводский музей Толстого разработал специальную интерактивную театрализованную экскурсию "Курортная жизнь ХIХ века" для железнодорожных туристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерактивная программа познакомит зрителей с курортной атмосферой Железноводска второй половины ХIХ века.

"Наша задача - активно работать над повышением туристической привлекательности Железноводска, в том числе за счет улучшения транспортной доступности через развитие туристических железнодорожных маршрутов с использованием существующей железнодорожной инфраструктуры", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, тур "Волшебный мир Пятигорья" запустят в конце октября из Ростова-на-Дону на Кавминводы.