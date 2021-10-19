В МВД зарегистрировали снижение IT-преступлений с начала года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Количество IT-преступлений с начала этого года снизилось в России на 11%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Замедлился темп роста количества зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за девять месяцев 2021 года - на 11%", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что с начала года отмечается сокращение количества убийств, покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж.

"Продолжает снижаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 19,1%, грабежей - на 23,8%, краж - на 5%. По итогам девяти месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 5,4%", - отмечено в сообщении.