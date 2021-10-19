Волгоградским медикам будут доплачивать до 200 руб. за каждого привитого от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Медицинские работники в Волгоградской области с 1 ноября будут получать стимулирующие выплаты в размере до 200 рублей за одного вакцинированного. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном во вторник на сайте обладминистрации.

"Администрация Волгоградской области постановляет установить выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранению Волгоградской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции <...> в размере до 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в тексте постановления, которое вступит в силу с 1 ноября 2021 года.

По информации Роспотребнадзора по Волгоградской области на 19 октября, в регионе с начала пандемии выявлено 99 114 случаев заражения коронавирусом, из них 380 - за последние сутки. Выздоровели 87 851 человек, 3 220 пациентов умерли.