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Волгоградским медикам будут доплачивать до 200 руб. за каждого привитого от коронавируса

Постановление губернатора вступит в силу с 1 ноября 2021 года

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Медицинские работники в Волгоградской области с 1 ноября будут получать стимулирующие выплаты в размере до 200 рублей за одного вакцинированного. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном во вторник на сайте обладминистрации.

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"Администрация Волгоградской области постановляет установить выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранению Волгоградской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции <...> в размере до 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в тексте постановления, которое вступит в силу с 1 ноября 2021 года.

По информации Роспотребнадзора по Волгоградской области на 19 октября, в регионе с начала пандемии выявлено 99 114 случаев заражения коронавирусом, из них 380 - за последние сутки. Выздоровели 87 851 человек, 3 220 пациентов умерли.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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