В Удмуртии увеличили субсидии для детских игровых комнат, закрывшихся из-за ограничений

ТАСС, 19 октября. Власти Удмуртии увеличили размер субсидий для детских игровых комнат, которые вынуждены приостановить работу из-за новых антиковидных ограничений. Размер выплат составит до 300 тыс. рублей за один месяц, сообщается на сайте республиканского правительства.

"В Удмуртии увеличат субсидию для детских игровых комнат, которые вынуждены приостановить работу. Речь идет о субсидии на компенсацию 100% месячной арендной платы или коммунальных платежей за один месяц. Ранее эта сумма составляла не более 300 тысяч рублей для кинотеатров и не более 50 тысяч рублей для детских комнат. Теперь для детских комнат порог также составит до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Работа детских игровых комнат была приостановлена с 11 октября, тогда же был принят ряд других ограничений, в частности, запрет на массовые мероприятия.

В пресс-службе правительства со ссылкой на министра экономики региона Михаила Тумина отмечают, что такое решение было принято на фоне обращений со стороны бизнеса. Выдача субсидий начнется с ноября.

Также в регионе действует ряд иных мер поддержки, в частности, предусмотрены займы по ставке 0,1% годовых владельцам детских развлекательных центров, игровых зон и иных подобных объектов. Также кредиты по ставке 1% годовых предусмотрены для заведений общепита, а также для культурно-досуговых, спортивных и развлекательных учреждений.