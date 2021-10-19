Путин поздравил коллектив МИИТ со 125-летием вуза

НОВО-ОГАРЕВО, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского университета транспорта (МИИТ) со 125-летием со дня основания и отметил роль вуза в подготовке стратегических планов страны.

"Я знаю, что вчера на площадке Госсовета состоялись предметные обсуждения стратегий и механизмов ее (подготовки - прим. ТАСС) реализации. При участии руководителей регионов, бизнеса, экспертов в Российском университете транспорта прошли заседания рабочих групп. Сегодня университет на связи с нами, пользуясь случаем, хочу поздравить его сотрудников, руководителей, студентов, конечно, с замечательной датой", - сказал президент.

Путин напомнил, что в этом году "легендарный МИИТ отмечает 125 лет со дня своего основания". "Отрадно, что этот вуз, заложенный еще в Российской империи, имеющий богатые образовательные просветительские традиции, принимает активное участие в подготовке стратегических планов страны, формирует научную исследовательскую базу для отечественного транспорта. Я желаю коллективу университета успехов, всего самого доброго", - заключил глава государства.