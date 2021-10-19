Жители Кузбасса смогут воспользоваться программой лояльности при посещении Шерегеша

КЕМЕРОВО, 19 октября. /ТАСС/. Программа лояльности для жителей Кемеровской области будет разработана на популярном горнолыжном курорте Шерегеш на юге региона, чтобы местные жители имели льготы при посещении туристического комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

"Владимир Путин поручил включить Шерегеш в качестве пилотного проекта в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Шерегеш может и должен работать круглый год и получить статус курорта мирового уровня. Уже выделены федеральные средства по программе социально-экономического развития Кузбасса. При этом должны быть соблюдены интересы кузбассовцев, поэтому будет разработана отдельная программа лояльности специально для жителей региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Уточняется, что также в Шерегеше для жителей региона планируется создать санаторно-курортный и реабилитационный центр, где смогут восстанавливаться пациенты после перенесенных заболеваний органов дыхания, в том числе коронавируса. Также для качественной медпомощи отдыхающим по губернаторской программе "Моя новая поликлиника" будет построен новый поликлинический комплекс вместе с диагностическим центром и травмпунктом.

В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 гг. Туризм для Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля, должен стать одним из ключевых направлений по диверсификации экономики. Для этого по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 году из федерального бюджета будет выделено 3,2 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

Планируемые частные инвестиции в развитии Шерегеша более чем в пять раз превысят бюджетное финансирование и составят в общей сложности около 18 млрд рублей. Только в 2021 году в рамках подписанных правительством Кузбасса соглашений с компаниями Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, "Сибшахтострой" будет привлечено порядка 12 млрд рублей, что позволит создать до 1,3 тыс. рабочих мест. Также в 7 км от курорта планируется строительство аэропорта стоимостью около 6,8 млрд рублей.