В Севастополе ввели обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников соцсферы и торговли

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в городе Севастополе для сотрудников ряда сфер, среди которых сфера образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.

"Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лицам, работающим <…> в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.), транспорта общего пользования, в том числе такси, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов", - говорится в тексте постановления.