Семь чудес Кубы

Достопримечательности Острова свободы не оставляют туристу шансов провести весь отпуск на пляже. Выделить время на экскурсии - это необходимость: иначе Кубу не узнать. При этом неизбежно возникнет проблема выбора - настолько разнообразен может быть досуг на острове. И даже этот список из семи чудес Кубы вариативен: любому пункту можно найти не менее равноценную замену

1. Крест Колумба Осенью исполняется 529 лет, как Христофор Колумб ступил на землю Кубы Здесь больше десятка достопримечательностей, связанных с именем Христофора Колумба. И самый ценный памятный знак о нем - это Крест Лозы (Cruz de la Parra). Считается, что "адмирал Моря-Океана", вице-король всех будущих земель Испании высадился на Кубу в бухте Бариай на северо-востоке острова. Думал он при этом, что наконец-то достиг азиатского континента и до Китая, Японии и Индии с их несметными богатствами теперь рукой подать. В письме королю и королеве Испании Колумб с восторгом писал о природном изобилии открытых им земель. Где-то в районе будущего города Баракоа Колумб велел установить большой деревянный крест. Всего таких, по легенде, на острове было 29, но сохранился только один. Долгое время все кому не лень отламывали от креста щепки, но потом кубинцы спохватились, покрыли крест серебром и стали беречь его как памятник. Сейчас эта реликвия находится в Кафедральном соборе Баракоа. Научные исследования подтвердили, что древесине полтысячи лет. В 2011 году власти объявили Колумбов крест национальным достоянием.

2. Нашествие крабов Весной, после первых ливней, на Кубе неизменно случается чудо. На юго-западе острова, рядом с заповедником Сапата, начинается нашествие красных крабов. Из лесов они идут к бухте Кочинос, которая известна в истории как место высадки американского десанта в 1961 году. Тогда неудачная попытка США свергнуть правительство Фиделя Кастро выпала как раз на сезон миграции крабов. Точно неизвестно, мешали ли десантникам ракообразные, но, без сомнений, крабам военные не могли стать помехой. Зов природы заставляет животных в одно и то же время из года в год выбираться на пляж для того, чтобы там спариться и отложить икру. И ничто не может их остановить. Кубинцы, которым не повезло оказаться на пути этого шествия, наглухо запирают окна и двери и считают дни до окончания сезона миграции. А туристы, наоборот, специально едут к бухте Кочинос, чтобы увидеть это явление. Многие крабы погибают под машинами, и немало колес оказываются проколотыми острыми краями сломанных панцирей.

3. Террасы Для любителей экотуризма, для тех, кто прислушивается к звукам природы, обязательны к посещению на Кубе Las Terrazas - это часть биосферного заповедника Сьерра-дель-Росарио в 75 км к западу от Гаваны. В 60-е годы прошлого века Фидель Кастро устроил здесь "зеленую революцию". Этот проект был призван восстановить леса острова, пострадавшие от вырубок в колониальные времена. На месте бывших кофейных плантаций на террасах, спускающихся с гор, были высажены кедр, красное дерево, гибискус, грейпфрут, мандарин, папайя, авокадо. А потом здесь появилось поселение. Оно было призвано стать экологическим раем, в котором между людьми и природой царит гармония. Туристы могут разместиться в экоотеле Moka, который очень деликатно встроен в лес. Поселиться можно и дома у местных жителей: комнаты сдаются. Пешие прогулки к водопаду, купание в реке, наблюдение за птицами - а здесь их более 70 видов - такой вид отдыха позволяет взглянуть на Кубу с другой стороны: Остров свободы - это не только пляжи и cuba libre. Есть в Las Terrazas и экскурсии в прошлое: на бывших кофейных плантациях остались живописные руины ферм XIX века. Одна из них - Cafetal Buenavista - считается первой кофейной фермой на Кубе, ее построили в 1801 году французы. Туристам показывают, где держали рабов и перемалывали кофе. Здесь же в заповеднике находится сад орхидей "Оркидеарио", в котором около 20 тыс. этих цветов. Он был создан в 1943 году. А для любителей острых ощущений - зиплайн протяженностью 1,6 тыс. метров. Восторженные крики туристов, которые проносятся по натянутому над террасами тросу, добавляют разнообразия в лесное многоголосие.

4. Ламантины Куба - одно из немногих мест на земле, где можно увидеть ламантинов. Эти безобидные тихие животные в стародавние времена вызывали у людей бурю эмоций. Как правило, истории о ламантинах распространяли моряки, которые предпочитали видеть в заплывших жиром млекопитающих прекрасных дев с рыбьими хвостами. Вот и Христофор Колумб во время своего первого плавания к берегам Америки увидел недалеко от берегов Гаити трех русалок. Дневник адмирала не сохранился, но есть его конспект, составленный историком Бартоломе де Лас Касасом. О русалках там сказано в записи за 9 января 1493 года: "…они не так красивы, как их рисуют, но лица более-менее похожи на человеческие". Знаменитый натуралист Альфред Эдмунд Брем в своей книге "Жизнь животных" подчеркивал, что принадлежность ламантинов к отряду сирен никак не сближает их с мифическими существами, и называл только один общий с русалками признак: "С легендарными морскими девами этих созданий могли бы объединить только молочные железы, расположенные на груди между передними лапами (как и у хоботных)". Ламантинам нужна теплая вода и мелководье, поэтому болота и мангровые заросли - лучшие места для жизни. На Кубе такие условия для этих травоядных есть в Морском национальном парке на острове Хувентуд и неподалеку от него в национальном парке "Болота Сапата" на главном острове. Увидеть редких животных - большая удача, и дайверам скорее удастся составить мнение о красоте этих "русалок".

5. Тринидад Про Тринидад неизменно говорят: музей под открытым небом. Так и есть - с 1988 года город числится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых аутентичных колониальных городов американского континента, и сохранился он таким благодаря сахару. Тринидад был основан первым губернатором Кубы Диего Веласкесом де Куэльяром в 1514 году. Очень скоро город стал центром сахарного производства. Тысячами сюда везли рабов из Африки, благодаря плантациям сахарного тростника в окрестностях Тринидада город стремительно богател. Спрос на сахар в Европе продолжал расти: высокая кухня Франции и Италии не обходилась уже без этого продукта: сахар был обязательным ингредиентом при приготовлении даже мясных и рыбных блюд, не говоря уже о десертах. Владельцы плантаций - эти сахарные бароны - строили себе роскошные особняки в Тринидаде и такие же роскошные усадьбы за его пределами. На Кубе не было города богаче. Однако с приходом конкуренции в сахарной индустрии, постепенным переходом на производство сахара из свеклы и удешевлением продукта золотой век Тринидада кончился. Экономика города, полностью зависимая от цен на тростниковый сахар, рухнула. К концу XIX века город пришел в запустение, про его существование будто забыли. Здесь не строили новых дорог и зданий, здесь все ветшало, оставаясь нетронутым. Постепенно превращались в руины и сахарные заводы долины Де-лос-Инхеньос в окрестностях Тринидада. Вместе с городом она также в списке ЮНЕСКО. В долине сохранилась 45-метровая башня 1816 года. С этой высоты надсмотрщики следили за порядком на плантациях и в случае ЧП били в колокола. Из города в долину туристов возит паровоз начала XX века - железная дорога здесь была проложена в те времена, когда сахар Тринидада был еще нужен миру. Каким-то чудом перемены, пришедшие на Кубу вместе с американцами в начале XX века, не коснулись Тринидада. А потом уже стало ясно, что такую старину надо охранять как народное достояние. К 500-летию города его центр отреставрировали, и сейчас Тринидад выглядит почти так же, как в годы процветания. На главной площади - Plaza Mayor - сразу несколько музеев: археологии, городской истории, колониальной архитектуры. Экспонаты выставлены в роскошных интерьерах дворцов, принадлежавших сахарным плантаторам. Тринидад - это еще и румба. Зажигательная комбинация африканских мелодий, привезенных сюда рабами, с местной креольской музыкой звучит в этом городе повсеместно. Одно из самых популярных мест - Casa de la Musica. Здесь, у знаменитой лестницы Тринидада, поют и танцуют каждый вечер прямо на улице.

6. Мангровые заросли Стена деревьев, растущих из воды, с корнями, свисающими с веток, тишина, когда почти не слышно плеска волн, и полумрак средь бела дня: мангровые заросли Кубы завораживают своей непривычной красотой. Деревья, растущие из воды, есть и на Варадеро, и на острове Кайо-Ларго, на полуострове Сапата, на островах архипелагов Сады Королевы и Сады Короля. Для туристов организуют водные экскурсии: лодки скользят по узким каналам, прорезающим насквозь непроходимые лесные участки. Мангр стоит на так называемых ходульных корнях, которые оказываются под водой с каждым приливом и над водой с каждым отливом. Есть еще дыхательные корни: пневматофоры торчат, как соломинки, устремляясь вертикально ввысь, чтобы обеспечить дереву доступ к кислороду. Сейчас мангровые леса стремительно исчезают. По данным ЮНЕСКО, их площадь сокращается в три-пять раз быстрее, чем площадь всех других лесов планеты. И пока меры, которые предпринимает мировое сообщество, не могут остановить этот процесс. В 2015 году ЮНЕСКО учредило Международный день сохранения мангровых экосистем. Он отмечается ежегодно 26 июля. Важность этих лесов невозможно переоценить. Там, где есть мангр, укрепляется берег, нет штормов, чистая вода. Удивительное явление природы, мангр способен даже противостоять изменению климата планеты: эти экосистемы больше всех других накапливают так называемый голубой углерод - до тысячи тонн на гектар. Если леса умирают из-за вторжения человека в экосистему, углерод, по наблюдениям ученых, попадает обратно в атмосферу уже в виде углекислого газа и разрушает озоновый слой Земли. Исчезновение мангровых зарослей особенно ускорилось в последние 50 лет. На Кубе сейчас предпринимаются попытки сохранения и восстановления прибрежных лесов. Они занимают около 70% береговой линии государства. Страна участвует в международном проекте "Биологический коридор Карибского бассейна", который призван среди прочего спасти и мангровое богатство планеты.