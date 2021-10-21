В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тыс.

ТАСС, 21 октября. Более 380 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Удмуртии, рост числа заболевших продолжается на протяжении более трех недель. Общее число инфицированных превысило 60 тыс., сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"[За сутки] 382 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 60 182 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 48,5 тыс. человек, из них 392 человека - за последние сутки. 7,3 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 614 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,5 тыс. человек, из них 11 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 453,9 тыс. человек, двумя - 333,2 тыс. человек. Еще 70,5 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет более 48%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации. С 11 октября в республике отменили все массовые мероприятия.