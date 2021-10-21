СМИ: Хайнань будет активно содействовать диверсификации животного и растительного мира

ХАЙКОУ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в ближайшие годы планируют активно содействовать диверсификации животного и растительного мира на территории национального тропического парка, расположенного в центральной части острова. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Хайнань будет восстанавливать [природные] системы, обеспечивать всеобъемлющий контроль над соответствующими процессами, вносить свой вклад в диверсификацию животного [и растительного] мира", - заявили обозреватели издания, комментируя итоги XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая на прошлой неделе состоялась в городе Куньмин на юго-западе КНР.

Согласно опубликованным данным, к представителям флоры и фауны самой южной провинции Китая, находящимся под угрозой вымирания и нуждающимся в усиленной защите со стороны компетентных государственных структур, относятся немногочисленные особи местного вида гиббонов, а также обитающие на острове маралы (благородные олени), азиатская бескоготная выдра, орхидея Доритис прекраснейшая, древовидный папоротник. Кроме того, в этот список попали редкие деревья - принадлежащая к семейству диптерокарповых Хопея хайнаньская и небольшое декоративное растение с бело-розовыми цветками - Бретшнейдера китайская.

"Тропические леса отличаются наибольшим природным разнообразием, там обитает половина видов животных и растений, встречающихся на нашей планете", - заявил ведущий специалист Южнокитайского ботанического сада (город Гуанчжоу) при Китайской академии наук Син Фуу. Он напомнил, что от успешности мер международного сообщества по сохранению диверсификации зависит будущее многих представителей флоры и фауны, которых следует считать "незаменимыми звеньями в пищевых цепочках".

Как неоднократно отмечали китайские эксперты, каждый живой организм представляет собой "банк генов", тесно связанный с окружающей средой. Таким образом, все обитатели Земли "находятся друг с другом в причинно-следственной взаимосвязи, о которой большинство людей даже не подозревает".

Природа тропического острова

Согласно статистике, с момента образования провинции Хайнань в 1988 году площадь покрывающих одноименный остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км (примерно 62% территории). По подсчетам местных властей, за последние 30 лет свыше 71,5 млн человек приняли участие в кампании озеленения, посадив на острове более 300 млн деревьев.

В центральной части региона располагается национальный парк, площадь которого достигает 4,2 тыс. кв. км. Там произрастает свыше 3,6 тыс. видов растений и встречается более 540 видов позвоночных животных. На Хайнане зарегистрировано примерно 23% всех представителей флоры и фауны, находящихся под охраной правительства КНР.