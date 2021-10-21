В Приамурье не могут расширить коечный фонд для больных COVID-19 из-за нехватки медиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Медицинские организации в Амурской области пока не будут дополнительно разворачивать места для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, поскольку для их обслуживания недостаточно медперсонала. Об этом в четверг во время прямого эфира в своем Instagram сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"На сегодня система здравоохранения развернута полностью, больше возможности разворачивать койки [для заболевших COVID-2019] у нас нет. Сегодня развернуто 2 148 коек. Здесь вопрос даже не в самих кроватях, не в койках, а в том, что будет недостаточное количество врачей для того, чтобы эти койки обслуживать", - сказал Орлов.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, в регионе для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями развернуто восемь госпиталей более чем на 2 тыс. коек. Из этого числа в начале недели 90 коек было развернуто на базе Амурского областного наркологического и психоневрологического диспансеров, еще 10 мест подготовили в Амурской областной инфекционной больнице.

В Амурской области отмечается прирост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. Так, с понедельника в Благовещенске начала работать система QR-кодов. Ограничительная мера распространяется на организации общепита. С 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта. Со временем ограничительная мера будет распространена на территории других муниципалитетов области.

С начала пандемии в области выявлено 38 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 474 человека умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. За неделю темпы вакцинации увеличились на 27%. Первым компонентом привиты 311,3 тыс. человек (64,35% от плана вакцинации), вторым компонентом - 268 тыс. человек (56%).