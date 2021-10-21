Власти Псковской области не будут вводить нерабочие дни с 23 октября

ПСКОВ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 55 тыс., не будут вводить нерабочие дни с 23 октября. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Эпидситуация крайне напряженная. Прорабатывали возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут. Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню. Более тысячи вакцинированных в сутки", - написал губернатор.

Ранее Ведерников сообщал, что властям удалось снизить загрузку коечного фонда, она составляет 78%. Ранее этот показатель превышал 80%. По оценке властей, в области растут темпы вакцинации - в среднем за сутки прививается более 900 человек. По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 55 202, 46 623 человека выздоровели, 862 пациента умерли. В регионе действует система QR-кодов при посещении культурных мероприятий, с 1 ноября она распространится на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса на их территории, вправе установить дополнительные нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.