В Крыму объявили нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Дни с 30 октября по 7 ноября включительно, в соответствии с указом президента, объявлены в Республике Крым выходными, с сохранением заработной платы работников", - написал Аксенов.

​​​Он попросил "с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности".

Глава Крыма напомнил, что "есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни - это вакцинация". "Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик. Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни", - написал Аксенов.

​​​​​​Президент России Владимир Путин ранее в среду одобрил предложение об объявлении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу.