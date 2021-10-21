Кировская область направила на борьбу с коронавирусом более 3 млрд рублей с начала года

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области направили на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в 2021 году более 3 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

21 октября вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Кировскую область среди 17 регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.

"Все инфекционные госпитали региона обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медикаментами. Также учреждения укомплектованы медицинскими кадрами, в инфекционных госпиталях региона трудятся 1 800 медицинских работников, из них более 550 врачей. На реализацию мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, в 2021 году направлено более 3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 млрд рублей", - сказал Черняев.

По его словам, за 2020 год на эти цели направили более 3,3 млрд рублей.

Министр здравоохранения региона отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе остается тяжелой. На лечении от коронавируса находятся более 15 тыс. человек - это максимальное значение с начала пандемии. Почти 11 тыс. пациентов лечатся в амбулаторных условиях, 5,5 тыс. человек находятся в стационарах, 204 пациента с коронавирусом - в отделении реанимации и интенсивной терапии, при этом 41 пациент - на ИВЛ.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны привиться не менее 80% от общей численности работников. Исключение могут сделать только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявили более 61 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 56 тыс. человек выздоровели, 572 пациента скончались. В регионе действует масочный режим, запретили массовые мероприятия. Коллективный иммунитет сформирован у 38% населения.