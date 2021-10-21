Кабмин выделяет дополнительные средства пострадавшим от паводков в Амурской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств для поддержки пострадавших от летних паводков в Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Амурская область получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. <…> Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 10 тыс/ человек", - говорится в сообщении.

В сентябре кабмин направлял Амурской области более 2 млрд рублей на оказание помощи жителям и выплату компенсаций в связи с паводками.

Пострадавшими от стихии в Амурской области были признаны 12 тыс. человек, подтопления затронули 103 населенных пункта, за весь период были повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признаны непригодными, еще 350 - подлежащими капремонту. Паводки повредили 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается.

В кабмине РФ напомнили, что подтопления из-за сильных дождей в ряде регионов Дальневосточного федерального округа этим летом стали одной из тем совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его провел глава кабмина по поручению президента России Владимира Путина в ходе рабочей поездки в ДФО.