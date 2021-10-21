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В Югре число заразившихся за сутки впервые в 2021 году достигло 234

Это максимум заражений в регионе с июля 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 234 человека, сообщил оперативный штаб региона в четверг.

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Это максимум заражений в регионе с июля 2020 года, когда фиксировалась первая волна заболеваемости. В 2021 году столько больных за сутки зафиксировали впервые. С 7 сентября, когда в Югре фиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в округе вырос более чем на 70%.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 234 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении штаба.

С 11 октября в Югре ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды, сначала в ряде муниципалитетов, с 8 ноября во всех населенных пунктах. По состоянию на 21 октября общее количество заразившихся в Югре превысило 79,5 тыс. человек, выздоровели - 74,9 тыс. человек, умерли - 1 235.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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