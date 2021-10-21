В Приморье открылся многофункциональный центр для трудовых мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Многофункциональный центр, где иностранцы могут оформить документы для трудоустройства, пройти профосмотр и получить вид на жительство, открыли 21 октября во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Многофункциональный центр для иностранных граждан начал работать во Владивостоке. Учреждение открылось 21 октября при поддержке правительства Приморского края", - говорится в сообщении.

В центре мигранты смогут оформить документы для получения патента на право трудовой деятельности, получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. В специальном классе иностранцы сдадут тест на знание русского языка и российского законодательства. В МФЦ будут работать нотариус и переводчики.

"Параллельно заработал и медицинский центр, где мигранты смогут пройти профосмотры, получить полис добровольного медстрахования, а в будущем и пройти комиссию для устройства на работу", - пояснил директор центра Дмитрий Яворский.