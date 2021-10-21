Курская область планирует развернуть более 200 ковидных коек из-за роста заболеваемости

ТАСС, 21 октября. Власти Курской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом планируют дополнительно развернуть 200 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в нашем регионе планируется открыть новые койки. В ближайшее время под работу с больными коронавирусом перепрофилируют радиологический корпус Курского областного онкологического научно-клинического центра им. Г. Е. Островерхова. Там планируется развернуть 100 коек, в их числе 70 кислородных и четыре реанимационных. Планировочные решения радиологического корпуса позволяют полностью исключить пересечение потоков пациентов. Для больных с коронавирусом предусмотрены изолированные помещения, также для них будет выделен отдельный КТ-аппарат", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, онкологических пациентов, которые получают сейчас лечение в радиологическом корпусе, переведут в палатный хирургический корпус. Оказание им помощи по основному заболеванию прекращать не будут, лечение продолжится в полном объеме. Отмечается, что госпитализировать онкологических пациентов станут в палатный хирургический корпус или дневной стационар - в зависимости от состояния пациента, а онкологическую помощь в регионе сохранят в полном объеме.

Также власти планируют перепрофилировать под оказание помощи коронавирусным больным отдельный корпус Курского областного противотуберкулезного диспансера, где работают строители, они занимаются перепланировкой помещений и проведением коммуникаций для подачи кислорода. Здесь планируется открыть не менее 100 мест, в том числе 12 реанимационных коек.

В оперштабе добавили, что после введения QR-кодов в области в два раза увеличились темпы вакцинации. 20 октября вакцинировались 4 529 человек - максимальное количество привитых с июня. Также в регионе значительно увеличилось количество вызовов скорой помощи. Врачи, фельдшеры, медсестры работают с запредельной нагрузкой. Более 1 тыс. вызовов в сутки поступает на станцию скорой помощи, большая их часть - с жалобами на высокую температуру. "Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов, особенностями маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией, необходимостью соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований", - резюмировали в оперштабе.

О ситуации в регионе

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, до введения QR-кодов в течение трех недель в регионе ежедневно вакцинировали от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. После введения ограничений в сутки делают прививку от 2 тыс. до 3 тыс. жителей региона. Ранее власти Курской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе торговых центров, мест розничной торговли непродовольственными товарами на территории рынков. В общественных местах запретили нахождение детей без сопровождения взрослых. Время работы организаций общественного питания ограничили с 24:00 до 06:00.

По данным регионального оперштаба на 20 октября, с начала пандемии в Курской области выявили 62,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Первым компонентом вакцины привились более 428,4 тыс. человек, вторым - свыше 404,4 тыс. человек. По данным на 14 октября, в регионе привились более 47% от общего числа взрослых жителей. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, действуют ограничения по числу зрителей театров, кинотеатров, концертных залов.