Резидент свободного порта создал в пригороде Владивостока парк на месте карьеров завода

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Резидент свободного порта создал парк с 10 лесными озерами и инфраструктурой для отдыха в пригороде Владивостока, на месте бывших карьеров кирпичного завода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики в четверг.

"В парке "Озера", который находится в получасе езды от краевого центра, наши гости могут порыбачить и отдохнуть с семьей, провести корпоративные мероприятия. Мы разводим восемь видов рыб в десяти озерах, построили детскую площадку, гостевой дом, беседки. Также организовали зверинец", - приводятся в сообщении слова директора компании "Эмити плюс" Владимира Коваленко.

80 га земли инвестор получил в льготную аренду на 65 лет в 2018 году. Инвестиции в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составляют 178,4 млн рублей, средства вложили практически полностью. Компания создала условия для трудоустройства 23 жителей Приморского края, на последующих этапах развития проекта количество рабочих мест возрастет до 41.

"Мы продолжаем развиваться. Зимой зальем каток и обустроим лыжные трассы, в 2022 году откроем ресторан, творческие мастерские и аттракционы, бассейн и бани, также появятся велосипедные и конные дорожки. За летний сезон планируем реализовать около 8 тыс. билетов, стоимость услуг благодаря налоговым льготам доступна широкому кругу жителей Приморья", - процитировали в пресс-службе Коваленко.

Резидент пользуется товарным знаком "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток", это делает парк частью современного дальневосточного бренда и помогает развивать внутренний туризм.

В режиме свободного порта Владивосток работает 2 061 компания. Предприниматели реализовали 275 проектов, создали более 27,1 тыс. рабочих мест, вложили в экономику Дальнего Востока 216,3 млрд рублей. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1,17 трлн рублей, в результате их полного выполнения создадут 86,4 тыс. рабочих мест.