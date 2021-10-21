В Латвии вступил в силу жесткий локдаун

РИГА, 21 октября. /ТАСС/. Жесткий локдаун вступил в силу в Латвии в четверг для сдерживания стремительного распространения коронавируса, он будет действовать до 15 ноября. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги.

"В ближайшие дни и недели решающее значение имеют решительные и ответственные действия каждого жителя Латвии при соблюдении усиленных мер безопасности, установленных в стране. В то же время напоминаем, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему будет главной государственной стратегией по борьбе с вирусом. Следует отметить, что после окончания локдауна с 15 ноября строгие ограничения для непривитых лиц сохранятся. Благодаря тому, что уже 50% населения Латвии прошли полный курс вакцинации от COVID-19, часть общества находится под защитой, однако мы также призываем этих жителей проявить понимание и солидарность с нашими медиками", - говорится в сообщении кабинета министров, который объявил локдаун.

Во время локдауна будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время латвийцы смогут находиться за пределами своего места жительства только в случае обоснованной необходимости, например работа или медуслуги. В этот период предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости могут работать с 06:00 до 19:00. Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.

Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. До 15 ноября запрещены любые мероприятия - спортивные, культурные, развлекательные, - а также запрещено оказание услуг в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма. Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты, а также частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября. Кроме того, отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В свою очередь в дошкольных образовательных учреждениях во время действия локдауна будут работать дежурные группы для детей, родители которых должны работать очно. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить удаленно.

Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от €10 до €2 000, а для юридических - от €140 до €5 000.