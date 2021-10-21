Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа передал медикам и волонтерам два автомобиля

ТАСС, 21 октября. Машины, на которых губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совершал поездку по округу, передали врачам и волонтерам. Речь идет о двух красных автомобилях "Лада", сообщили в пресс-службе губернатора в четверг.

"Волонтеры из Губкинского и медики из Тарко-Сале получили по красной "Ладе". На этих машинах губернатор совершал поездку по округу в 2021 году. По доброй традиции автомобили передали тем, кому они очень нужны", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, один из автомобилей будут использовать в районной больнице Тарко-Сале для выездов врача-педиатра на дом к пациентам. Также на этом транспорте будут доставлять наборы для лечения ОРВИ. В Губкинском транспорт передадут волонтерам организации "Дорогами добра". Они помогают детям, многодетным семьям, матерям-одиночкам, малоимущим, семьям с детьми-инвалидами, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, доставляют лекарства и продукты в период пандемии.

9 августа Артюхов отправился в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями. Глава Ямала планировал совершить около 10 остановок в населенных пунктах округа.