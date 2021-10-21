Губернатор Приамурья предложил пускать в кафе при наличии бумажного сертификата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил разрешить посещать учреждения общепита не только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, но и при наличии бумажного сертификата. Об этом он сообщил в четверг в прямом эфире в своем Instagram.

"Мое мнение, можно наравне с QR-кодами разрешить гражданам предъявлять сертификаты о вакцинации, которые выдают в поликлиниках после вакцинации. [Предъявить] паспорт, сертификат, и таким образом гражданин также может посещать общепит и те учреждения, которые с 1 ноября попадут под ограничения. Считаю, что это возможно", - сказал Орлов.

Свое предложение он объяснил тем, что не все горожане пользуются смартфонами или имеют регистрацию на портале "Госуслуги", через который привитым от коронавируса возможно получение QR-кода. "Не все у нас пользуются смартфонами, не у всех у нас есть "Госуслуги", хотя я сам несколько раз посещал за эту неделю предприятия общепита, у меня QR-код работает, могу продемонстрировать, ничего сложного в этом нет. <…> Основная задача QR-кодов - стимулировать людей к получению вакцины", - отметил он. Предложение рассмотрят 22 октября на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

С 18 октября в Благовещенске начала работать система QR-кодов. Ограничительная мера распространяется на организации общепита. С 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта. Со временем ограничительную меру распространят на территории других муниципалитетов области.

С начала пандемии в области выявили 38 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 474 человека умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. За неделю темпы вакцинации увеличились на 27%. Первым компонентом привились 311,3 тыс. человек (64,35% от плана вакцинации), вторым - 268 тыс. человек (56%).