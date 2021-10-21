Торговые сети Австралии сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для персонала

СИДНЕЙ, 21 октября. /ТАСС/. Крупнейшие торговые сети Австралии Coles, Woolworths и ALDI, контролирующие более 80% национального рынка ретейла, объявили о том, что вакцинация против коронавируса станет обязательной для всего персонала их предприятий. Об этом в четверг сообщает газета The Sydney Morning Herald .

По ее данным, более 250 тыс. сотрудников трех компаний должны будут пройти полную вакцинацию против COVID-19, которая станет обязательным условием для работы в магазинах сетей.

Ожидается, что уже к 17 декабря работники супермаркетов, принадлежащих сетям, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Австралийской столичной территории получат два компонента вакцины. В остальных регионах иммунизация персонала будет проходить до 31 января 2022 года.

"Сейчас мы [жители Австралии] вступаем в следующую фазу пандемии - учимся жить с COVID-19, и нам необходимо обеспечить безопасность на рабочих местах, а вакцинация, безусловно, является ключевой частью этого", - цитирует издание исполнительного директора Woolworths Брэда Бандуччи.

В руководстве торговых сетей подчеркнули, что по роду своей службы сотрудники супермаркетов ежедневно контактируют с сотнями людей, а значит, должны и сами оставаться в безопасности, и обеспечить ее для покупателей. Кроме того, этот шаг позволит ретейлерам действовать согласованно с рядом крупнейших предприятий страны, уже объявивших прививки против коронавируса обязательными для своих сотрудников. Ранее о таком решении заявили ряд финансово-кредитных организаций Австралии, ведущая телекоммуникационная компания Telstra, горнодобывающие концерны и авиакомпании Qantas и Virgin.