В Сочи намерены передать на баланс "Водоканала" 65 км бесхозных коммунальных сетей

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 25 км бесхозных сетей канализации и 40 км сетей холодного водоснабжения намерены передать на баланс сочинского "Водоканала" до конца года для того, чтобы их можно было эксплуатировать и обслуживать. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Это трудоемкая процедура, право собственности на каждый выявленный участок доказываем в судебном порядке. Усложняет процесс то, что сети могли быть перестроены, а информация об этом нигде не отражена. На балансе у МУП "Водосток" сейчас находятся 273 км ливневок. Сейчас работаем еще по 37 км. Крупные объекты переходят в ведомство МУП "Водоканал". В планах до конца года принять 25 км сетей канализации и 40 км сетей холодного водоснабжения", - написал глава города.

Актуализацию ресурсов ЖКХ проводят параллельно с разработкой нового генплана курорта. Неучтенные трубы нельзя законно эксплуатировать и обслуживать, а из-за этого страдают жители. Кроме того, инвентаризация сетей помогает находить дополнительные возможности для обеспечения жителей коммунальными услугами.

В качестве примера мэр привел ситуацию с сетями водоотведения к очистным сооружениям "Аше", "Магадан" и "Черноморец" в Лазаревском районе. Ранее они были бесхозными, а передача на баланс предприятия позволила увеличить их мощность и обеспечить канализацией более 10 тыс. человек.