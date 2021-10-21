Пятая часть беременных c COVID-19 в больницах Кировской области - в тяжелом состоянии

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Около 100 беременных женщин проходят лечение от коронавируса в больницах Кировской области, из них 19 - в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В настоящее время в инфекционном госпитале больницы скорой медицинской помощи проходят лечение 98 беременных с COVID-19, еще 19 пациенток - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в основном госпитале инфекционной больницы. Подавляющее большинство случаев заболевания среди беременных - это следствие семейного контакта по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Как отмечает главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Кировской области Мария Савинова, коронавирус у беременных переходит в тяжелую форму примерно в два раза чаще, чем у обычного человека. При этом, по данным Минздрава региона, в Кировской области вакцинацию от коронавируса прошли более 110 беременных женщин.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписали в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны привиться не менее 80% от общей численности работников. Исключение могут сделать только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявили более 61 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 56 тыс. человек выздоровели, 572 пациента скончались. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Коллективный иммунитет сформирован у 38% населения.