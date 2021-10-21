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Пандемия COVID-19

В Тюменской области увеличат коечный фонд для пациентов с ковидом

Еще один моногоспиталь откроется на базе санатория "Светлый"

ТЮМЕНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 3 290 единиц путем открытия еще одного моногоспиталя на базе санатория "Светлый". Об этом журналистам в четверг сообщили в региональном оперативном штабе.

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"В ближайшее время будет развернут стационар - санаторий "Светлый" в Ялуторовске. <...> Открытие моногоспиталя связано с эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, в области сейчас развернуто 3 290 коек, из них свободно 6%. Санаторий "Светлый" позволит увеличить коечный фонд на 100 мест, моногоспиталь откроют в течение недели.

В оперштабе отметили, что сейчас в регионе развернуто 16 моногоспиталей. Санаторий "Светлый" уже работал ранее в качестве моноинфекционного учреждения.

За сутки в Тюменской области зафиксировано 316 новых случаев COVID-19, а всего с начала пандемии - 67 170. За сутки также выздоровели 145 человек, а за весь период - 57 083, под медицинским наблюдением остается 31 301 человек.

На протяжении октября в регионе наблюдается непрерывный рост заболеваемости коронавирусом: 1 октября - 239 новых случаев, 10 октября - 267, а уже 19 октября рост превысил 300 случаев.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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