На водоочистных сооружениях Тюмени установили систему углевания для удаления запахов

ТЮМЕНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Систему углевания смонтировали на Метелевских водоочистных сооружениях после жалоб тюменцев на неприятный запах воды, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Росводоканал Тюмень".

Жители 800-тысячной Тюмени жаловались на качество воды в июле 2021 года. Региональное управление Роспотребнадзора отмечало, что было отклонение по нескольким показателям, однако вода была безопасна в эпидемическом отношении. Губернатор области Александр Моор заявлял, причиной запаха стало повышение уровня воды в реке Тура, что подняло илистые отложения.

"На Метелевских водоочистных сооружениях "Росводоканал Тюмень" завершил работы по монтажу системы углевания. Современное оборудование поможет эффективно очищать воду от посторонних запахов. <...> Решение о необходимости использования на водоочистных сооружениях оборудования углевания на предприятии было принято после того, как из-за наводнения в районе Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды Свердловской области значительно ухудшилось качество исходной воды, повлекшее появление постороннего запаха и обращения по этому поводу от тюменцев", - рассказали в пресс-службе.

Установка уже собрана специалистами и готова к работе. В процессе реконструкции, которая сейчас ведется на Метелевских водоочистных сооружениях, оборудование будет автоматизировано. Установка сможет реагировать на малейшие изменения качества исходной воды и в автоматическом режиме дозированно подавать адсорбент.